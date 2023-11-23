Від "родоначальника тітушок" до командира відділення: де зараз той самий Тітушко

Як виявилося, Вадим Тітушко воює в ЗСУ – у складі 72-ї бригади.
Стало відомо, що на фронті воює Вадим Тітушко. Саме його прізвищем після історії з нападом на журналістів 2013 року назвали новий термін "тітушки" – люди, які за гроші влаштовують провокації та розганяють мирні протести.
Про це написав у Facebook військовий і пластун Юрій Юзич.
"Десятиліття Революції Гідності буде не повним, без розуміння одного важливого факту. Де зараз Вадим Тітушко, чиє прізвище додало в українській мові новий термін? Та і в інших мовах", – зазначив він.
За словами військового, від квітня 2022 року Тітушко воює в ЗСУ, в складі легендарної 72-ї бригади "Чорні запорожці".
"З квітня 2022. Молодший сержант, командир відділення. На фото – крайній праворуч під час чергового вручення нагород. Правий був Євген Коновалець: "У вогні перетоплюється залізо у сталь, у боротьбі перетворюється народ у націю", – додав він.
У коментарях під постом користувачі підтвердили, що Тітушко дійсно воює. Зауважимо, що першим це фото з Тітушком опублікував капелан Микола Гопайнич
"Медаль "За жертовність і любов до України" отримали воїни 72-ї бригади імені Чорних Запорожців", – зазначив він і затегав сторінку із прізвищем Тітушка, на якій щоправда немає жодного допису.
Хто такий Вадим Тітушко
Нагадаємо, що Вадим Тітушко "прославився" на всю Україну у травні 2013 року після нападу на журналістів Ольгу Сніцарчук та Владислава Соделя.
Тоді він обійшовся умовним терміном.
Під час Революції Гідності "тітушками" почали називати всіх спортивних молодиків, які на замовлення режиму Януковича намагалися силою розігнати мирні протести або здійснювали провокації.
Хоча у Мережі писали, що в найкривавіші дні Революції Гідності у лютому 2014 року Тітушко став на бік Майдану і нібито навіть стояв на блокпості на трасі, який не пускав в бік столиці транспорт із сумнівними особами.
2018 року Вадим Тітушко знову потрапив у заголовки ЗМІ. Він фігурував у справі про розбійний напад у Київській області. Тоді поліція оголосила його у розшук.
У серпні 2020 року Вадима Тітушка заарештували. Тоді його відправили під домашній арешт.
У коментарі "Главкому" у Мін'юсті повідомили, що від 2021 до 2022 року у СІЗО він не сидів.
У вересні 2022 року суд закрив кримінальну справу проти Вадима Тітушка. Саме тоді з'явилася інформація, що Тітушко перебуває у лавах ЗСУ.