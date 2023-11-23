Від "родоначальника тітушок" до командира відділення: де зараз той самий Тітушко

Як виявилося, Вадим Тітушко воює в ЗСУ – у складі 72-ї бригади.

Стало відомо, що на фронті воює Вадим Тітушко. Саме його прізвищем після історії з нападом на журналістів 2013 року назвали новий термін "тітушки" – люди, які за гроші влаштовують провокації та розганяють мирні протести.

Про це написав у Facebook військовий і пластун Юрій Юзич.

"Десятиліття Революції Гідності буде не повним, без розуміння одного важливого факту. Де зараз Вадим Тітушко, чиє прізвище додало в українській мові новий термін? Та і в інших мовах", – зазначив він.

За словами військового, від квітня 2022 року Тітушко воює в ЗСУ, в складі легендарної 72-ї бригади "Чорні запорожці".

"З квітня 2022. Молодший сержант, командир відділення. На фото – крайній праворуч під час чергового вручення нагород. Правий був Євген Коновалець: "У вогні перетоплюється залізо у сталь, у боротьбі перетворюється народ у націю", – додав він.

У коментарях під постом користувачі підтвердили, що Тітушко дійсно воює. Зауважимо, що першим це фото з Тітушком опублікував капелан Микола Гопайнич

"Медаль "За жертовність і любов до України" отримали воїни 72-ї бригади імені Чорних Запорожців", – зазначив він і затегав сторінку із прізвищем Тітушка, на якій щоправда немає жодного допису.