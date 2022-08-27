Від російських обстрілів в окупованій Кам’янці загинуло 5 людей, двоє з них — діти: фото

Російські війська обстріляли житлові будинки в окупованій Кам'янці в Запорізькій області.

У тимчасово окупованому селищі Кам’янка Пологівського району (Запорізька область) в результаті обстрілу з боку російських окупантів загинули п'ятеро людей, серед них - дві дитини.

Про це у ніч проти 27 серпня повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словами, всі 6 пострілів були здійснені з окупованої території виключно по житлових будинках.

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"Чотириповерховий будинок, в якому проживала молода мама з дітками, окупанти прицільно обстріляли. Верхній поверх зруйновано вщент. Анастасії було 29 років. Вона працювала завідувачкою культурно-масовим сектором КЗ "Центр культури та дозвілля" Кам'янської селищної ради", - йдеться у дописі голови ОВА.

Місцеві мешканці свідчать, що під завалами будинків можуть перебувати інші жертви обстрілу.

Нагадаємо, на День Незалежності, 24 серпня, упродовж доби російські війська завдали 45 ударів по мирних селах і містах Запорізької області.

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