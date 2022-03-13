Від російського авіаудару пошкоджено евакуаційний потяг з Донбасу: один загиблий

Від російського авіаудару пошкоджено евакуаційний потяг з Донбасу: один загиблий

Потяг було уражено уламками на ст. Брусин.

У ніч проти 13 березня близько 00:00 год. внаслідок авіанальоту армії російської федерації зазнав пошкодження евакуаційний потяг.

Про це повідомив голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко.

Йдеться про потяг для евакуації мирних мешканців сполученням "Краматорськ-Львів". За словами голови ОВА, внаслідок російського обстрілу одна людина загинула. Крім того, одна провідниця поранена.

Своєю чергою, в "Укрзалізниці" повідомляють, що потяг було уражено уламками на ст. Брусин у Донецькій області. Він прямував для здійснення евакуаційного рейсу до м. Лиман, щоб забрати мешканців Луганської та Донецької областей.

Від завданих ушкоджень одна з провідниць цього потягу загинула. Інша була поранена та доставлена до лікарні Слов'янська.

Зазначається, що компанія докладає всіх зусиль, щоб евакуювати поїзну бригаду ушкодженого поїзда та всіх пасажирів.

Нагадаємо, від початку війни в Україні, 24 лютого, "Укрзалізниця" евакуювала вже понад понад два мільйони осіб. Найбільше пасажирів було евакуйовано з Києва та Харкова. Саме ці міста перебувають під постійним бомбардуванням російського ворога. Найпопулярніший міжнародний залізничний маршрут був до Польщі. Загалом за кордон залізниця перевезла 226 тисяч пасажирів.

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