Від російського терору постраждало близько трьох десятків населених пунктів, де живуть мирні українці - Генштаб

Протягом 17 вересня росіяни завдали 4 ракетні та 15 авіаційних ударів, здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України.

Внаслідок цього постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Харків, Сіверськ, Дружківка, Костянтинівка, Нью-Йорк, Мар’їнка, Красногорівка, Полтавка, Кривий Ріг, Запоріжжя, Нікополь, Оріхів, Миролюбівка та Очаків. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Російські окупанти обстрілюють помешкання мирних жителів та об’єкти цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", - наголосили у Генштабі.

Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на організації оборони та утриманні захоплених територій. Росіяни не покидають спроб окупувати всю Донецьку область, а також зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках, вводить резерви та веде повітряну розвідку.

Зазначимо, окупаційна влада проводить щотижневі перевірки та погрожує “націоналізувати”, тобто відібрати, бізнес у разі відмови від співпраці з окупантами.

Читайте також: