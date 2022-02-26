Від російської агресії через влучання у медичні заклади і швидкі вже є загиблі серед медперсоналу - Ляшко

Від російської агресії через влучання у медичні заклади і швидкі вже є загиблі серед медперсоналу - Ляшко

Він зазначив, що проблем із ліками немає, але є питання логістики

Медицині вистачає духу, бойового духу, щоб продовжувати працювати – проводяться трансплантації, високотехнологічні операції. Але медичні заклади також потрапила під обстріли, і навіть є перші втрати серед медиків.

Про це в ефірі 2+2 розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він зазначив, що обстріляли центр крові, центр екстреної медичної допомоги, машину швидкої. «Ми воюємо з терористами. Це не армія – це терор, порушення всіх конвенцій», - зазначив міністр.

Мобілізувались всі, гаряча лінія, яка працювала для питань через коронавірус, тепер відповідає і на інші запитання – доступ до ліків, інсулінів, немає доступу до медицини.

Він зазначив, що проблем із ліками немає, але є питання логістики, там де точаться бої, доправити ліки неможливо.

Міністр зазначив, що на тепер крові в банках крові вистачає.