Від рук російських окупантів в Україні постраждали понад 595 дітей - Офіс генпрокурора

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 208 дітей, зросла кількість поранених - їх 387.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
"Станом на ранок 23 квітня 2022 року понад 595 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабного збройного вторгнення Російської Федерації в нашу державу. Офіційне число жертв-дітей протягом останніх двох днів незмінне - 208. Зросла кількість поранених - 387", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 20 квітня внаслідок обстрілу військовими країни-агресорки об'єктів цивільної інфраструктури на території Пологівського району Запорізької області отримала поранення 5-річна дитина.
Згідно з даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 120, Київській - 113, Харківській - 91, Чернігівській - 66, Херсонській - 44, Миколаївській - 41, Луганській - 37, Запорізькій - 25, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.
Ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
В Офісі генпрокурора також додали, що 1500 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 102 з них зруйновано повністю.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 59-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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