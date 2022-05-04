Від рук російських окупантів в Україні постраждали понад 627 дітей - ювенальні прокурори

Від рук російських окупантів в Україні постраждали понад 627 дітей - ювенальні прокурори

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 220 дітей.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 115, Харківській – 95, Чернігівській – 68, Херсонській – 46, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у м.Києві – 16, Житомирській – 15", - йдеться у повідомленні.

627 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними станом на ранок 4 травня 2022 року кількість жертв-дітей за добу не змінилася – 220. Зросла кількість поранених – понад 407.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

2 травня внаслідок артилерійського обстрілу окупантами смт. Високопілля Бериславського району Херсонської області та влучання двох снарядів у житловий будинок отримала тяжкі поранення 6-річна дівчинка.

Нагадаємо, Катя Осадча показала малюка, який два місяці провів у бомбосховищі "Азовсталі".

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