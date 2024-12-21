Від середини 2022-го – одна й та ж "халепа": експерт про те, чому ЗСУ потрапляють в оточення

За його спостереженням, саме на флангах ЗСУ часто не втримували наші оборонні рубежі. Тому перед загрозою оточення Сили оборони були змушені щоразу відходити.

Російські окупанти ще від захоплення Попасної у 2022 році застосовують одну й ту ж методику, яку зараз намагаються здійснити біля Курахового.

Про це розповів військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов, передає "Еспресо".

"Якщо ми відкриємо мапу Deep State, то наочно побачимо, наскільки кризова ситуація і в районі самого Курахового, і південніше від нього. Українські сили оборони тривалий час перебувають в оперативному напівоточенні", – каже експерт.

За його словами, єдина дорога там для Сил оборони – це траса Н15. Причому, росіяни потрохи починають підбиратися до цієї траси. Ідеться не лише про Старі Терни, а й про ті населені пункти, які розташовані південніше від тієї траси, адже ворог суне і тисне буквально з двох боків.

На думку Селезньова, лише питання часу, скільки наші воїни перебуватимуть на цій ділянці фронту. Цілком імовірно, вже зараз тривають певні дії щодо ар'єргардних боїв, а також боїв маневрової оборони.

"Ми маємо врятувати всіх, створити необхідні умови для того, щоб убезпечити наш особовий склад, який зараз перебуває в тих складних умовах, щоб вони мали змогу вийти на нові заздалегідь підготовлені оборонні рубежі та позиції", – наголосив екс-речник Генерального штабу.

Два роки – одна й та сама "халепа"

Селезньов зауважив, що фактично від середини 2022 року щоразу українські сили потрапляють в одну й ту ж саму "халепу". Він нагадав про події, які відбувалися в районі Попасної.

"Саме там вперше підрозділи ПВК "Вагнер" почали тиснути на наших оборонців, схлопуючи лещата навколо нашого гарнізону, який боронив цей населений пункт. Виявилось, що ця опція є вдалою, і протягом багатьох наступних операцій противник користувався саме такою методикою та схемою, атакуючи наші рубежі в лоба, не досягаючи відповідних успіхів, він атакував наші фланги", – пояснив аналітик.

За його спостереженням, саме на флангах ЗСУ часто не втримували наші оборонні рубежі, відповідно, перед загрозою оточення Сили оборони були змушені щоразу відходити.

Селезньов резюмував, що така сама ситуація в найближчій перспективі очікує наш гарнізон, який діє в районі Курахового. Такі ж самі загрози зараз формуються на інших ділянках фронту, зокрема в районі Покровсько-Мирноградської міської агломерації.

Раніше у DeepState повідомили, що окупанти захопили Успенівський мішок на південь від Курахового. За інформацією каналу, не всім військовим вдалося вийти з оточення. Також стверджується, що росіяни перегруповуються на займаній ділянці, а також активізувалися на флангах уже нового потенційного "мішка".

Натомість в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" заперечили, що нібито Сили оборони перебувають в оточенні біля Успенівки та Трудового на Курахівському напрямку.

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