Від середини серпня йде певна активізація: Буданов прокоментував удари по Криму

Контрнаступальна операція ЗСУ почалася на початку літа і триває досі. Якщо говорити про Крим, то не можна не помітити, що від середини серпня щодо Криму йде певна активізація.

Про це в інтерв'ю виданню The Drive розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

"Тому, по-перше, сам факт полягає в тому, що ми уражаємо військову інфраструктуру та військові об’єкти в окупованому Криму та інфраструктуру окупанта. Якщо ми заглиблюємося в удари по системі ППО, то тут усе складніше. По-перше, самі системи протиповітряної оборони – це дуже дороге обладнання, і для того, щоб їх виготовити, і під російськими прапорами, потрібно багато часу, тому що весь цей інвентар зараз задіяний у війні проти України, а також на захисті Москви. Вони забрали протиповітряну оборону звідусіль. Тому, природно, коли ми залучаємо ще один і ще один батальйон протиповітряної оборони російської армії, їм потрібно думати, звідки вони можуть витягти ці системи і де вони можуть задіяти меншу оборону в інших місцях", – каже він.

Другий момент у відволіканні оборони, за словами Буданова, полягає в тому, що ЗСУ роблять ці діри в загальному охопленні ППО.

"Ці діри використовуються для інших речей. Крім того, ми виснажуємо їхні запаси ракет ППО, тому що вони не безмежні. І з політичної точки зору ми також демонструємо очевидну неспроможність російських систем ППО, що, відповідно, робить їх менш прибутковими на світових ринках озброєнь", – додав він.

Відповідаючи на запитання, чи стосується така військова скоординована кампанія тільки Криму, чи це робиться всередині Росії, чи завдаються удари по авіабазах та іншим об’єктах і по Москві, Буданов наголосив, що розвідка ніколи офіційно напади на Москву не підтверджувала.

"Скажімо так, ми ніколи офіційно (напади на Москву – ред.) не підтверджували (Буданов сміється), і я буду залишатися на цій позиції. Але я можу поділитися своєю думкою щодо тих ударів. Всі перераховані вище фактори чітко збігаються з ударами всередині Росії. Особливо коли ми говоримо про очевидне зниження попиту на російську зброю, тому що коли весь світ бачить, що якісь безпілотники атакують Москву, ніхто вже не хоче купувати російські системи ППО. І це для них дуже боляче. І це пов’язано з додатковими факторами, яких немає, коли ми обговорюємо Крим", – підсумував він.

Нагадаємо, в українському ГУР наголошують, що мають список стратегічних об'єктів Росії, які підлягають знищенню. Йдеться про військові об'єкти, об'єкти оборонно-військового комплексу.

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