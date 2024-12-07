Від штурму Покровська росіян відділяє лише одне село - військовий журналіст зробив тривожний прогноз

Росіяни активізувалися у районі села Шевченко, окупація якого може призвести до втрати Покровська.

Вже найближчим часом можуть розпочатися бої безпосередньо за покровсько-мирноградську агломерацію.

Таким прогнозом поділився у Telegram український військовий журналіст Богдан Мирошников.

З його слів, станеться це одразу після того, як ЗСУ втратять село Шевченко.

Мирошников каже, що наразі село Шевченко не втрачене, але швидке просування окупантів на такій місцевості, його, мʼяко кажучи, дивує.

"Бо місцевість не занадто зручна для швидких штурмів. Але факт в тому, що ворогу вдалося подолати більшість перепон за короткий термін", - зазначив він.

Що відомо про наступ на Покровськ

Покровськ - логістичний вузол, через який проходять траси на Донецьк, Костянтинівку, Краматорськ та вглиб країни.

Після падіння Авдіївки наприкінці лютого цього року російські ЗС почали наступ на Покровському напрямку. В квітні їм вдалося знайти шпарину в українській обороні біля селища Очеретине і посилити тиск на позиції ЗСУ.

У середині липня російська армія подолала ще одну лінію оборони біля села Прогрес і за місяць вона змогла наблизитись до Покровська на відстань 10 км, а до сусіднього міста Селидове - 3 км.

На тлі відносно швидкого просування російських військ на Донбасі успіхи ЗСУ, що наступають у Курській області, останніми днями виглядають скромнішими.

Українська армія, як і раніше, намагається розширити зону контролю, але, у порівнянні з першими днями операції, інтенсивність бойових дій помітно знизилася, а просування сповільнилося, кажуть аналітики.

Пояснюючи причини важкої ситуації біля Покровська, Олександр Сирський наголосив, що Москва зосередила тут найбільш боєздатні свої підрозділи.

Щодня на цьому напрямку фіксується близько 50 боєзіткнень. РФ має перевагу в живій силі, артилерії, авіації і бронетехніці.

Сирський наголосив, що ситуація біля Покровська дуже важка, але перебуває під контролем України.

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