Від слів "Добрий день" всі розплакались: кореспондентка ТСН із Херсона розповіла, як змогла виїхати з окупації

Від слів "Добрий день" всі розплакались: кореспондентка ТСН із Херсона розповіла, як змогла виїхати з окупації

Херсонщина була окупована чи не з перших днів війни, тож виїзд для мешканців стало непростим заданням.

Із Херсона люди виїздили із величезним ризиком і було на це кілька хвиль, розповідає кореспондентка ТСН в регіоні Олена Ваніна, яка і сама наважилася на виїзд, хоча розуміла, що для їхньої родини це буде ще більша «російська рулетка».

Перша хвиля, за словами Олени почалася тоді, коли з’явилась інформація про Бучу. Друга хвиля сталась одразу, як почали говорити про псевдо референдум і подальшу мобілізацію місцевих. Люди не наважуються на виїзди, адже чимало колон розстрілюються. Олена розповідає, що їм пощастило, а от колона за ними потрапили під обстріл.

Переважно люди виїздять через окуповані території Запорізької області. На це йде кілька діб.

«Було понад 30 російських блокпостів, майже на кожному блокпості зупиняли і проводили ретельну перевірку», - розповідає кореспондентка.

Найважче їм було на останньому, адже там почали перевіряти списки, а чоловік Олени значиться в них, як «неблагонадійний». Ще вдома до нього приходили, щоправда за старою пропискою, шукали, як працівника регіонального телебачення, хоча він там вже не працював 15 років. Але після перевірки документів родину відпустили далі в дорогу. «Наступний блокпост вже був український, від слів «добрий день» всі розплакались», - розповідає Олена.

Ваніни зважилась на ризикований виїзд через дітей, бо донька-випускниця могла здати іспити лише на вільних територіях, як і вступити, а молодші не відомо, чи змогли б продовжити в Херсоні навчання в школах.

Нагадаємо, що українці, що вже 3 місяці живуть в окупації в Херсоні, чинять спротив. Нині там оголосили полювання на колобаранта Кирилла Стремоусова, місцеві патріоти розклеїли по місту листівки із адресою проживання зрадника і пообіцяли, що скоро прийдуть в гості.

А напередодні після спроби окупантів організувати свято до дня Росії, херсонці масово його проігнорували. І - вийшов не день Росії, а дно Росії, на яке вдалось зібрати не більше кількох десятків людей. План стягнути натовп людей на площу для провокаційних обстрілів, про які попереджало українське командування «Південь», в окупантів провалився.

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Через бідненьку картинку камери майже не показували людей біля сцени, здебільшого – артистів, яких звезли до Херсона розважати публіку. Однак такої маленької аудиторії у кар’єрі російських виконавців - як-от Аніта Цой, гурт «Земляни» та маловідомого колективу із назвою «СПБ», мабуть, ще не було.

Напередодні дня Росії в тимчасово окупованому Маріуполі та Херсоні окупанти намагались створити пропагандистам іще одну картинку. Масової видачі російських паспортів, але і тут картинка вийшла бідненька. Російське громадянство дали купці колаборантів на чолі зі зрадником колишнім мером Херсона Володимиром Сальдо.

І як би не намагались окупанти нав’язати своє квазі утворення на зразок «ХНРа» чи «Південної русі», херсонці от уже 3 місяці не припиняють опору. Закінчився вечір очікувано, трохи подалі від святкової площі смітники були переповнені прапорцями, які російські окупанти роздавали херсонцям. А надвечір на вулицях тимчасово окупованого міста звучала українська пісня.

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