Від смерті врятував металевий жетон: російські бойовики обстріляли КПВВ "Гнутове"

Жертв атаки, на щастя, немає.

Сьогодні, 2 лютого, о 8:30 російські окупаційні війська обстріляли контрольний пункт в’їзду-виїзду "Гнутове", що на Донеччині.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

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Внаслідок атаки, втрат серед особового складу, на щастя, немає. Водночас одного з військовослужбовців від поранення врятував металевий жетон, який зупинив осколок гранати.

Слід зазначити, що для обстрілу противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув заряд ВОГ.

Як наголошують у ДПСУ, такі злочинні дії російських окупантів вчергове підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та відверто нехтує вимогами Міжнародного гуманітарного права під час ведення бойових дій.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що командування ЗС РФ продовжує перекидати на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) техніку та військову силу для посилення бойової здатності ватажків.

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