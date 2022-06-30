Від старту до вибуху менше 180 секунд: харків’яни щодня потерпають від хаотичних обстрілів

Найінтенсивніші бойові дії точаться нині на півночі Луганської та Харківської областей.
Дуже гучно, у Шевченківському районі Харкова, стало раптово, а за мить з’явилась - глибочезна яма до 4 метрів, йдеться в ТСН.
На ранок, місцеві знаходили і збирали уламки навіть у сусідніх дворах. А біля самої вирви, поліцейські зібрали коробку смертоносного залізяччя.
Такими уламками зачепило одну з місцевих жительок, їй надали медичну допомогу. Ще двох жінок поранило друзками скла. Жодної вцілілої шибки, у цій харківській п'ятиповерхівці не лишилось. Місцеві жителі кажуть, між стартами ракет з території Росії і вибухами - тут, в Україні, минало не більше, як 180 секунд.
«Жоден експерт, вам зараз не відповість на питання, яка це саме була ракета. Нема маркування! Жодного шматка не найшли. Щось велике – вибухове», - кажуть слідчі.
Величезний лист металу завис на високовольтній лінії у Слобідському районі Харкова. Злетів у повітря, теж напередодні. І теж, близько 23.
«Один вибух, потужний! Ну, бачили просто в центрі цеху величезна вирва. Тобто тут цілеспрямовано сюди цілили. Чи маяк стояв, чи наводили»,- каже заступник директора підприємства Володимир Светличний.
На місці влучання рашиської ракети у промисловій зоні міста, спалахнула пожежа. Всю ніч величезне полум’я приборкували рятувальники. Минулося без постраждалих. Та люди - близько сотні, в одну мить - стали безробітними.
Останні кілька тижнів російські ракети у Харкові, вибухають щодоби.
Вони - навідники й оператори російських балістичних ракет, щовечора стріляють від околиць, ворожого - російського, прикордонного Бєлгорода. Цілять рашисти, переконані харків’яни, у більшості випадків просто навмання.
Куди наступного разу влучить чергова рашиська ракета, спрогнозувати просто неможливо. Та містяни переконані, то свідомий і методичний терор у виконанні країни-терориста.
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