Від старту до вибуху менше 180 секунд: харків’яни щодня потерпають від хаотичних обстрілів

Від старту до вибуху менше 180 секунд: харків’яни щодня потерпають від хаотичних обстрілів

Найінтенсивніші бойові дії точаться нині на півночі Луганської та Харківської областей.

Дуже гучно, у Шевченківському районі Харкова, стало раптово, а за мить з’явилась - глибочезна яма до 4 метрів, йдеться в ТСН.

На ранок, місцеві знаходили і збирали уламки навіть у сусідніх дворах. А біля самої вирви, поліцейські зібрали коробку смертоносного залізяччя.

Такими уламками зачепило одну з місцевих жительок, їй надали медичну допомогу. Ще двох жінок поранило друзками скла. Жодної вцілілої шибки, у цій харківській п'ятиповерхівці не лишилось. Місцеві жителі кажуть, між стартами ракет з території Росії і вибухами - тут, в Україні, минало не більше, як 180 секунд.

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«Жоден експерт, вам зараз не відповість на питання, яка це саме була ракета. Нема маркування! Жодного шматка не найшли. Щось велике – вибухове», - кажуть слідчі.

Величезний лист металу завис на високовольтній лінії у Слобідському районі Харкова. Злетів у повітря, теж напередодні. І теж, близько 23.

«Один вибух, потужний! Ну, бачили просто в центрі цеху величезна вирва. Тобто тут цілеспрямовано сюди цілили. Чи маяк стояв, чи наводили»,- каже заступник директора підприємства Володимир Светличний.

На місці влучання рашиської ракети у промисловій зоні міста, спалахнула пожежа. Всю ніч величезне полум’я приборкували рятувальники. Минулося без постраждалих. Та люди - близько сотні, в одну мить - стали безробітними.

Останні кілька тижнів російські ракети у Харкові, вибухають щодоби.

Вони - навідники й оператори російських балістичних ракет, щовечора стріляють від околиць, ворожого - російського, прикордонного Бєлгорода. Цілять рашисти, переконані харків’яни, у більшості випадків просто навмання.

Куди наступного разу влучить чергова рашиська ракета, спрогнозувати просто неможливо. Та містяни переконані, то свідомий і методичний терор у виконанні країни-терориста.

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