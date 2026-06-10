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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Від стримування до штурму на Покровському напрямку: 7 корпус ДШВ провів спільні командно-штабні навчання

Офіцери управління 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ завершили двотижневі навчання під умовною назвою «Сталева воля». Курси відбувалися у тісній координації з Групою сприяння безпеці України (SAG-U) та були спрямовані на підвищення навичок управління військами, йдеться у повідомленні пресслужби 7 корпусу ДШВ. 

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Від стримування до штурму на Покровському напрямку: 7 корпус ДШВ провів спільні командно-штабні навчання

«Правильно спланована військова операція - це ключ, який дозволяє виконати завдання з мінімальною втратою особового складу. Сильна теоретична підготовка, яку ви здобули, та сильна практика, яку ви вже маєте, дозволить підвищити результати роботи. Наша головна мета – знищення ворога та стримування противника від подальшого просування», – зазначив командир 7 корпусу швидкого реагування ДШВ бригадний генерал Євген Ласійчук.

За повідомленням пресслужби, офіцери 7 корпусу ДШВ, зокрема, відпрацьовували під час воєнних ігор (wargaming) протидію ворожим підрозділам у Покровській агломерації. Метою було зупинити просування противника, а також перейти до ешелонованої оборони, підготуватися до кругового захисту та до штурмових дій. 

«Сценарій повністю відповідав реальним умовам фронту. Під час «гри» враховували активне застосування ворогом РЕБ, а також ударних дронів та перехоплювачів. Водночас серед сильних сторін Сил оборони – мережа БпЛА-РЕБ-РЛС, яка інтегрована в систему ситуаційної обізнаності DELTA», - уточнили у пресслужбі 7 корпусу ДШВ.

Водночас, як ідеться у повідомленні, команда Групи сприяння безпеці України (SAG-U) відзначила позитивні результати штабних навчань.

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Дата публікації
Кількість переглядів
31
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