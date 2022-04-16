"Від свисту ракети аж вуха заклало": місцеві жителі розповіли про ракетний удар по аеродрому в Олександрії

"Від свисту ракети аж вуха заклало": місцеві жителі розповіли про ракетний удар по аеродрому в Олександрії

За останніми даними, є жертви та постраждалі.

В Олександрії Кіровоградської області внаслідок влучення ракети по інфраструктурі аеродрому є загиблі та травмовані.

Про це повідомив голова військової адміністрації Андрій Райкович, пише "Суспільне".

Ракетний удар по інфраструктурі Олександрійського аеродрому російські військові нанесли 15 квітня о 22:26, розповів керівник міськради Сергій Кузьменко.

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Місцеві жителі розповідають, що прокинулися від сильного вибуху. "Коли летіла ракета - я і моя сім'я спали. Від її свисту аж вуха заклало. Я думала, що вона летить в нашу хату. Ми всі вибігли надвір і у стороні Олександрії побачили спалах, а потім через декілька секунд був вибух", - сказала Анна Шуста.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару російських окупантів було пошкоджено інфраструктуру аеродрому в місті Олександрії Кіровоградської області.

12 квітня російські окупанти завдали ракетних ударів по Миргороду. Мер міста повідомив, що російська ракета пошкодила інфраструктуру аеродрому.

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