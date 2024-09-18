"Від тіл нічого не залишилося": Z-пропагандистка заявила про багатьох загиблих на складі в Торопці

Z-пропагандистка накинулася на міноборони РФ та місцеву владу, які намагалися приховати інформацію від атаки.

У момент підриву артилерійського складу в Торопці Тверській області, в зоні ураження, ймовірно, знаходилися сотні російських військових. Десятки могли загинути.

Про це заявила Z-пропагандистка Анастасія Кашеварова у своєму Telegram.

За словами пропагандистки, ще в 2018 році озвучували, що в Торопці один госпблок передбачено на 200 військовослужбовців. Це означає, що загальна чисельність персоналу набагато вища.

"Скільки ж там загинуло наших, і судячи з вибухів та кадрів – від тіл нічого не залишилося", – обурюється Кашеварова.

За офіційними даними РФ, при знищенні складу постраждали 13 людей. Однак ця інформація, найімовірніше, далека від достовірності.

"Руденя (губернатор Тверської області — Ред.) заявив, що пожежа під контролем. Пожежа? Під контролем? Як можна контролювати детонацію ракет? І ось те пекло на землі — це пожежа", — продовжує журитися Z-пропагандистка.

На завершення вона назвала Міністерство оборони РФ "мильною бульбашкою".

Крім того, Кашеварова повідомила, що вчора на окупованій частині Донецької області росіяни знову проводили шикування солдатів, і туди знову був приліт, внаслідок чого є загиблі загарбники.

Нагадаємо, у ніч на 18 вересня у місті Торопець Тверській області Росії БПЛА атакували склад боєприпасів. Там виникла потужна пожежа. Вогонь і чорний дим було видно за кількасот метрів. У 2018 році в місті було збудовано арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів.

За інформацією РНБО, на складі в Торопці росіяни зберігали ракети та створювали запас північнокорейських KN23.

Після атаки БПЛА на склад із ракетами у Торопці сталися землетруси.

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