Коли закінчиться війна в Україні: світові лідери назвали несподівані терміни, але експерти стримані в прогнозах

Завершення війни в Україні залишається однією з найбільш обговорюваних тем у світі.

Чимало військових, експертів, політиків та громадських діячів роблять сміливі прогнози та називають неочікувані терміни припинення вогню.

Одні очікують миру вже найближчим часом, інші натякають на певні, тоді як треті припускають, що бойове зіткнення може тривати ще роки, ба більше — поширитися на країни НАТО.

ТСН.ua зібрав свіжі заяви та прогнози від провідних міжнародних та українських діячів щодо припинення вогню в Україні.

Очікування Європи

Європейська комісія, плануючи довгострокову фінансову підтримку для України, виходить із припущення, що повномасштабна військова агресія Росії завершиться наприкінці 2026 року. Цей часовий горизонт лягає в основу розрахунків допомоги, запланованої на 2026–2027 роки.

Ця стратегічна оцінка була викладена у листі від 17 листопада президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до лідерів країн-членів Європейського Союзу, повідомляє «Європейська правда».

Водночас президент Франції Емманюель Макрон вважає, що війна в Україні може завершитися раніше, ніж це очікується.

«Я думаю, що миру ми досягнемо раніше 2027 року. Кожен день — це робота», — сказав він.

За словами французького лідера, спільні дії європейських країн і підтримка США залишаються ключовим чинником у стримуванні російської агресії.

Своєю чергою президент Фінляндії Александер Стубб вважає, що угода про припинення вогню в Україні навряд чи буде укладена до весни. Європейським союзникам необхідно продовжувати підтримувати Україну, попри корупційний скандал, який охопив Київ.

«Я не дуже оптимістично налаштований щодо досягнення припинення вогню або початку мирних переговорів, принаймні цього року», —зауважив Стубб.

Окрім того міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прогнозує, що війна в Україні може тривати ще три роки. За його словами, кремлівський диктатор Володимир Путін може не витримати затяжний конфлікт.

«Україна планує трирічну війну, а такі колоніальні війни зазвичай тривають близько 10 років, і я не думаю, що Путін зможе витримати ще три роки, а ми збираємося забезпечити Україну засобами для опору ще на три роки із заморожених російських активів», — заявив Радослав Сікорський.

Польський міністр також наголосив, що війна Росії проти України фактично триває вже понад десять років — від початку подій на Донбасі та анексії Криму. Втім, Кремль не досяг жодної стратегічної мети.

Однак одіозний прем’єр-міністр Угорщини Віктор в інтерв’ю виданню Politico заявив, що, якщо не станеться «диво», Росія продовжить окупацію східних територій України (зокрема, Донецької області), і це є «реальністю», з якою, на його думку, доведеться змиритися.

Орбан вважає, що Україна «не має шансів» виграти війну проти РФ. Він також розкритикував фінансову допомогу Києву, назвавши її даремною.

«Ми вже витратили 185 мільярдів євро і… маємо намір витратити ще більше. Отже, ми фінансуємо країну, яка не має шансів виграти війну», — цинічно заявив угорський прем’єр.

У США натякають на терміни завершення війни в Україні

Колишній президент США Дональд Трамп в інтерв’ю британському телеканалу GB News амбітно заявив, що війна РФ проти України є «єдиним» конфліктом, який він «ще не вирішив», наголосивши що врегулював вісім воєн.

Трамп назвав війну в Україні «жахливою кривавою бійнею, найбільшою від часів Другої світової», яка «ніколи не повинна була початися».

Американський лідер підкреслив, що має «дуже хороші стосунки з Путіним» і тому вважає врегулювання «легким завданням», яке, на його думку, може зайняти лише «кілька днів».

Своєю чергою на початку листопада спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявляв про прогрес» у питанні закінчення війни в Україні та повідомив, що Сполучені Штати займуться цим активніше після того, як завершать конфлікт у Газі.

«Нам належить виконати велику роботу щодо протоколів безпеки для України. Технічні команди повинні провести безліч обговорень на низовому рівні, перш ніж до них візьмуться керівники», — зазначив спецпосланець Дональда Трампа.

Віткофф також зауважив, що президент США «постійно стежить» за процесом мирного врегулювання і вважає закінчення війни в Україні одним з головних завдань американської зовнішньої політики.

Проте згодом держсекретар США Марко Рубіо зауважив, що переговори з Росією щодо України стикаються з непереборними протиріччями. Він наголосив, що Росія продовжує обстріли українських електромереж та висуває умови, які Київ не може прийняти.

«Вони висунули вимогу, з якою Україна не може погодитися, і ось де ми зараз знаходимося», — сказав Рубіо після зустрічі міністрів закордонних справ G7 12 листопада.

Суперечливі заяви РФ

Наприкінці жовтня посланець Путіна Кирило Дмитрієв заявив, що мир в Україні можливий уже за рік.

«Ми впевнені, що рухаємося шляхом до миру, і як миротворці маємо зробити все, щоб це сталося», — сказав Дмитрієв, виступаючи перед учасниками інвестиційної конференції у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Як повідомляло видання Reuters, Дмитрієв зробив таку заяву після візиту до США, де зустрічався з представниками адміністрації президента Дональда Трампа. Ці переговори відбулися невдовзі після того, як стало відомо про перенесення саміту між Трампом і Путіним.

Проте згодом речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Російська Федерація завершить війну лише тоді, коли досягне «цілей, які вона поставила перед собою спочатку».

Американські аналітики Інституту вивчення війни вважають, що ці максималістські вимоги свідчать про небажання Москви брати участь у переговорах, які призводять до чогось меншого, ніж повна капітуляція України.

Ці ж наративи повторив і очільник МЗС Росії Сергій Лавров в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera. Під час розмови іх журналістами він нахабно заявив, що війна в Україні покликана «надійно гарантувати безпеку Росії» та «зірвати плани НАТО та ЄС» перетворити Україну на «маріонеткову державу», ворожу до Російської Федерації.

Водночас заступник очільника Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв сьогодні знов наголосив, що «припинення СВО в Україні можливе лише коли Росія досягне своїх цілей».

Що кажуть в Україні

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко, коментуючи заяву Медведєва щодо припинення війни, наголосив, що російська влада не бачить можливості завершити війну шляхом домовленостей і не відмовляється від початкових намірів.

«Медведєв вкотре озвучує справжню мету РФ. Він каже, що війна триватиме, поки Росія не досягне своєї мети», — написав Коваленко.

Він пояснює це тим, що трансформація РФ у мирну модель розвитку є неможливою за чинного політичного режиму, оскільки їхні еліти «заробляють на війні». Що стосується довгострокової стратегії,

Коваленко припускає, що вона полягає у бажанні «пересидіти Трампа», що передбачає як продовження бойових дій, так і можливу тимчасову паузу.

Попри ризики, Коваленко висловив переконання у майбутньому краху російського імперського проєкту.

«Імперії руйнуються. Але — все буде добре», — резюмував він.

Тривожний прогноз західних медіа

Видання Reuters зазначає, що ні Україна, ні Росія, як пишуть західні журналісти, не готові до завершення війни.

«Обидві сторони, схоже, намагаються підготувати своїх громадян та економіку до можливо ще кількох років «нескінченної війни», — пише видання.

Раніше колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що Україні загрожує «вічна війна» та повільний «розпад» території, якщо Європа різко не посилить тиск на Росію, пише The Guardian.

Зі слів Расмуссена, «якби такі країни, як Польща, погодилися розмістити системи протиповітряної оборони, РФ зрозуміла б, що напад на Україну дорівнюватиме нападу на усе НАТО».

«Ми повинні допомогти українцям захиститися від російських ракет і безпілотників, побудувавши повітряний щит, який допоможе українцям збивати російські ракети та безпілотники. Країни НАТО, що межують з Україною, можуть бути місцем розташування системи протиповітряної оборони та ракет НАТО», — додав він.

Росія готується до війни з Європою?

Президент Сербії Александр Вучич в етері телеканалу Pink заявив, що війна між Європою та Росією «стає дедалі реальнішою», а сама Європа, включно з його країною, готується до неї.

Коментуючи заяву французького генерала Фаб’єна Мандона про те, що французька армія має бути «готова до потрясіння через три-чотири роки», Вучич наголосив, що ситуація у світі загострюється, і це «не порожні слова».

Тривожний прогноз зробив і очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський. За його словами, якби Росія змогла захопити Україну, то наступними були б інші сусідні країни, зокрема Польща. Тому Варшава готова й надалі посилювати оборону, щоб уникнути повторення російського впливу.

Окрім того, начальник Генерального штабу Війська Польського генерал Вєслав Кукула заявив, що серія кібератак і можливих диверсій на території Польщі може свідчити про фазу підготовки до війни.

«Противник розпочав період підготовки до війни. Він формує тут певне середовище, яке має створити умови, сприятливі для потенційної агресії проти території Польщі», — наголосив Кукула в інтерв’ю Польському радіо 17 листопада.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія може відновити свій військовий потенціал для атаки на східну країну-члена НАТО раніше, ніж це прогнозувалося.

«Це справа прогнозів. Експерти оцінюють, коли Росія знову набуде здатності напасти на країну-члена НАТО. Раніше ми говорили про 2029 рік, нині є оцінки, що це можливо вже з 2028-го», — зазначив міністр.

Коли може закінчитися війна в Україні

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга переконаний, що Путін буде змушений припинити війну тоді, коли стане очевидним, що перемогти на полі бою неможливо, а вартість продовження агресії перевищить ціну її зупинки.

Також він підкреслив, що на поточному етапі повномасштабної війни вирішальними є два фактори — усвідомлення реальних викликів та позбавлення ілюзій як всередині країни, так і у Кремля.

Шведсько-американський економіст Андерс Аслунд вважає, що ідеальним сценарієм для завершення війни в Україні є переворот у Росії, який призведе до зміни влади. Він підкреслює, що більшість великих воєн, як-от Перша світова, завершуються не переговорами, а внутрішніми політичними змінами.

Водночас Аслунд наголосив, що падіння Путіна відбудеться, коли російська еліта усвідомить, що лідер діє всупереч інтересам країни.

«Економічне зростання фактично зупинилося. Інфляція становить 8–10% і, ймовірно, зростатиме далі. Можливості для подорожей різко скоротилися. Економіка стагнує як фінансово, так і технологічно. Путін шкодить власному народові, і питання лише в тому, коли достатньо людей усвідомлять це і вирішать, що час йому піти», — пояснив він.

На думку Аслунда, рішення усунути Путіна від влади стане природним кінець війни, але передбачити, коли саме це станеться, неможливо.

Прогнози експертів

Своєю чергою українські громадські діячі та експерти дають маловтішний прогноз щодо тривалості війні.

Громадський активіст і волонтер Сергій Стерненко в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній спрогнозував, що припинення вогню в Україні не слід чекати у найближчі два-три роки.

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак прогнозує, що війна Росії проти України, найімовірніше, триватиме щонайменше до березня 2026 року, передає Главред.

За його оцінкою, до цього часу РФ не зможе досягти суттєвих успіхів на фронті, оскільки зіткнеться з міцною українською обороною.

Ступак зазначив, що ситуація до березня 2026 року загалом піддається прогнозуванню, проте подальший розвиток подій і можливість перелому у війні визначатимуться трьома ключовими факторами: станом російської економіки та армії, можливостями українських сил і рівнем підтримки з боку Заходу.

Керівниця Центру підтримки аеророзвідки та технологічного проєкту Victory Drones Марія Берлінська вважає, що війна Росії проти України може тривати ще 10-12 років.

Керівниця Центру підтримки аеророзвідки та технологічного проєкту Victory Drones

За її словами, якщо українці протримаються, то раніше чи пізніше Росія таки посиплеться.

«Це тільки питання часу, нашого терпіння і волі», — зазначила Берлінська.

