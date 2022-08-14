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Від удару ракети танк відкинуло у лісосмугу: воїн ЗСУ за один бій знищив вісім одиниць російської техніки

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Від удару ракети танк відкинуло у лісосмугу: воїн ЗСУ за один бій знищив вісім одиниць російської техніки

Український захисник під час одного бою знищив вісім одиниць ворожою техніки.

Російські окупанти пішли у наступ на одне із село, яке контролювали українські захисники. Під час бою загарбники втратили багато техніки та особового складу. 

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.  

Російські окупанти намагались взяти боєм одно із сіл. Тоді ЗСУ дали їм гідну відсіч. Протитанкіст Сергій під час одного із боїв знищив одразу вісім одиниць російської техніки. 

"Поцілив напевно під башту. Від попадання ракети його перевернуло й відкинуло в посадку. Піхотинців порозкидало по тій посадці, наче ганчірки з секонд-хенду", - згадує український захисник. 

Нагадаємо, Росія змінить тактику щодо ракетних обстрілів

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