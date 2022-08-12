Від удару зірвало башту: прикордонники показали, як українські військові феєрично знищують техніку окупантів

Українські військові завдяки безпілотнику знищили російський танк.
Військовослужбовці спецпідрозділу Держприкордонслужби завдяки безпілотнику знищили танк окупантів. Зробили це вони настільки феєрично, що у бойової машини зірвало башту.
Про це повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби.
“Російську бойову машину військовослужбовці спецпідрозділу Держприкордонслужби вполювали та знищили у тісній взаємодії з побратимами інших складових Сил оборони України на одному з напрямків, де ведуться активні бойові дії. Від контакту з українськими захисниками у танка аж зірвало башту”, - наголосили в пресслужбі ДПСУ.
Там також додали, що прикордонники не припиняють нищити окупантів та захищати країну від російських загарбників.
Нагадаємо, що через значні втрати в лавах окупантів російське командування переносить строки ротації.
Читайте також:
- У Росії розбирають літаки на запчастини: експерт назвав це "вироком авіації".
- "Буде переворот": Піонтковський розповів про "неминучі процеси в бункері" та суспільстві РФ
- Територіальний компроміс із Росією – це вихід України на кордони 1991 року – Резніков
- "Сигнал Путіну": президент Словенії вважає, що ЄС відреагував недостатньо жорстко на анексію Криму