Від удару зірвало башту: прикордонники показали, як українські військові феєрично знищують техніку окупантів

Військовослужбовці спецпідрозділу Держприкордонслужби завдяки безпілотнику знищили танк окупантів. Зробили це вони настільки феєрично, що у бойової машини зірвало башту.

Про це повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби.

“Російську бойову машину військовослужбовці спецпідрозділу Держприкордонслужби вполювали та знищили у тісній взаємодії з побратимами інших складових Сил оборони України на одному з напрямків, де ведуться активні бойові дії. Від контакту з українськими захисниками у танка аж зірвало башту”, - наголосили в пресслужбі ДПСУ.

Там також додали, що прикордонники не припиняють нищити окупантів та захищати країну від російських загарбників.

Нагадаємо, що через значні втрати в лавах окупантів російське командування переносить строки ротації.

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