"Від війни не відмовляться": Польський прем'єр назвав основне завдання Росії в Україні

У прагненні продовжувати війну Москву підтримує Пекін, тому завершення бойових дій буде не скоро.

Російська влада не зробила жодних висновків з провалів на полі бою в Україні і не має намірів припиняти військову агресію.

Таку думку висловив прем’єрміністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що у ближній перспективі Росія буде продовжувати війну проти України і не слід будувати ілюзій стосовно можливості домовитись з Кремлем.

"Не очікуйте, що росіяни зроблять висновки зі своїх провалів на полі бою і, можливо, відмовляться від війни. Я песимістично налаштований щодо цього. Не думаю, що це можливо у ближній перспективі", - сказав Моравецький.

Польский премʼєр заявив, що основною задачею Росії наразі є руйнація України, щоб вона не змогла стати фундаментом для зміцнення Заходу.

"Це прагнення, найвірогідніше, поділяє і комуністичний Китай, це ще один аспект, який об’єднує дві держави, навіть якщо Росія протягом останніх років стала молодшим партнером у цьому союзу", - підсумував глава уряду Польщі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що секретні документи Пентагону свідчать, що Китай схвалив постачання Росії певної летальної зброї.

Крім того, ми раніше інформували, що США приватно вважають, що контрнаступ ЗСУ не матиме великого успіху.

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