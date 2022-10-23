Від військкомату до могили - 5 днів: на Херсонщині ліквідували російського мобілізованого з Челябінська

Зі шести мобілізованих вижив тільки один.

У Херсонській області ЗСУ ліквідували мобілізованого російського окупанта, якого без підготовки кинули на передову. Загарбник встиг пробути в Україні лише 5 днів.

Про це написав український військовий журналіст Роман Бочкала.

Ліквідованого окупанти звати Вадим Булатов. Його мобілізували 29 вересня. Коли загарбнику прийшла повістка, він вирішив одразу йти до військкомату, щоб вирушити на війну проти України. 23-річний окупант навчався лише один день. Потім його відправили до Ростова, далі - Луганськ, а вже 4 жовтня він був у Херсоні.

Фото: Фото: Роман Бочкала

Брат загарбника стверджує, що Булатова відправили на передову. 8 жовтня влада РФ повідомила, що окупант загинув. З 6 мобілізованих вижив лише один, якому вдалось втекти. Тепер він перебуває на лікуванні.

Рідні загарбника обурюються, мовляв їм обіцяли, що окупантів належно готуватимуть перед відправленням на фронт.

Фото: Фото: Роман Бочкала

Мобілізація в Росії

Наприкінці вересня російський диктатор Путін оголосив про "часткову" мобілізацію в Росії. Планувалося призвати до армії та відправити на фронт 300 тисяч росіян, проте неофіційно повідомляють про один мільйон осіб.

Перші мобілізовані на фронті з’явилися вже через два тижні. І відразу почали потрапляти в полон до українських військових.

Видання The Guardian повідомляло, що всього за кілька днів після оголошення мобілізації російські окупанти вже почали повертатись додому в трунах.

Читайте також: