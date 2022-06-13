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"Від Волновахи до Чорткова": Зеленський запевнив, що Україна відбудує всі зруйновані окупантами міста

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"Від Волновахи до Чорткова": Зеленський запевнив, що Україна відбудує всі зруйновані окупантами міста

Фото: Офіс президента України

Глава держави Володимир Зеленський висловив впевненість, що українська влада відбудує усі знищені путінськими вояками міста та громади країни.

Зеленський подякував усім, хто стоїть на передовій та боронить Україну від ворога.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у традиційному відеозверненні у понеділок, 13 червня.

"Ми відбудуємо все, що зруйнували окупанти. Від Волновахи до Чорткова. Бо це – Україна. І це на нашу долю випало повертати й укріплювати. Я пишаюсь усіма нашими захисниками й захисницями! Вічна вам слава! Вічна памʼять кожному й кожній, чиї життя забрали окупанти! Слава Україні!", - сказав очільник України.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський описав завершення війни. За його словами, військові дії на території України закінчаться поверненням Криму. Глава держави впевненимй, що український прапор знову буде над Ялтою та Судаком, над Джанкоєм та Євпаторією. 

"Відбудуємо все, що зруйнували окупанти" – звернення Володимира Зеленського за 13 червня

"Відбудуємо все, що зруйнували окупанти" – звернення Володимира Зеленського за 13 червня

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