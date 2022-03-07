"Від ворога не буде жодного сліду": Зеленський анонсував відбудову українських міст

Президент подякував працівникам АЕС у Чорнобилі та Енергодарі.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що після війни відбудеться відбудова всіх зруйнованих окупантами міст і вони стануть кращими від будь-якого міста в Росії.

Про це голова держави сказав під час свого відеозвернення 7 березня.

"Ненависть, яку ворог приніс з обстрілами, бомбами у наші прекрасні міста, не залишиться там. Не буде жодного сліду від неї. Ненависть – це не про нас. Тому від ворога не буде жодного сліду. Ми все відбудуємо. Ми зробимо наші міста, які окупант руйнував, кращими, ніж будь-яке місто в Росії", – заявив Зеленський.

"Енергодар, Чорнобиль та інші прекрасні місця, де варвари просто не розуміють, що вони хочуть захопити, що вони хочуть контролювати. Ваша робота, сумлінна робота на критичних об’єктах – це справжній подвиг і ми його бачимо, ми за нього щиро вдячні", – додав президент.

Звернення Президента України Володимира Зеленського ввечері дванадцятого дня війни. «Я залишаюсь у Києві. На Банковій. Не ховаючись. І нікого не боюсь. Стільки, скільки потрібно, щоб перемогти у цій війні!». Звернення Президента України Володимира Зеленського ввечері дванадцятого дня війни. Опубліковано Офіс Президента України Понеділок, 7 березня 2022 р.

Нагадаємо, іноземні ЗМІ 7 березня повідомили, що Зеленський виголосить "історичну промову" перед британськими парламентарями за допомогою відеозв'язку о 17:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом).

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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