Від яких факторів залежить перемога України у війні з Росією: у Міноборони дали відповідь

Від яких факторів залежить перемога України у війні з Росією: у Міноборони дали відповідь

Маляр пояснила, що багато речей вони не можуть розголошувати, бо ворог починає коригувати свої дії.

Як швидко Україна зможе завершити війну та перемогти Росію, залежить у тому числі від інтенсивності допомоги від західних партнерів, від її кількості та якості.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Ведуча телемарафону зауважила, що президент США Джо Байден заявив, що проблем із постачанням зброї не буде. У зв'язку з цим виникає запитання: коли отримаємо зброю у повній мірі, потоково, як швидко це може змінити ситуацію на фронті? Чи можна вже буде реально говорити про контрнаступ?

Відповідаючи на ці запитання, Маляр зауважила, що тут варто бути дуже обережними в таких прогнозах.

"Коли вживаємо військові терміни, скажімо, контрнаступ, ми повинні розуміти, що всі ці речі, є вони, чи немає, це частина оборонного плану. І ми не можемо про нього, принаймні я як офіційна особа, не можу це розголошувати. Ключове тут в іншому - що ворог, якщо ми починаємо це обговорювати, починає коригувати свої дії. Тому тут ситуація дуже проста. Ми не приховували, що нам потрібна військова допомога і це зрозуміло, тому що російська армія переважає щодо кількості особового складу і озброєння. Тому нам дійсно потрібне озброєння. І ми дуже вдячні нашим західним партнерам і Сполученим Штатам за те, що вони нам цю допомогу надають", - зазначила вона.

Маляр розповіла, що у неї буквально сьогодні була зустріч з військовою аташе Посольства США в Києві, Сполучені Штати знову висловили свою підтримку, сторони обговорювали співпрацю.

"Більше, звісно, про такі зустрічі не можна говорити, але ми цю підтримку відчуваємо. Насправді, стоїть головне питання - як швидко ми зможемо завершити цю війну, як швидко ми зможемо перемогти Росію? Відповідь на це питання залежить в тому числі від інтенсивності допомоги, від її кількості, від її якості. Що маю на увазі під якістю? Ми насамперед потребуємо важкого озброєння і, звісно, для нас це буде ключове. Так само, як і артилерія, воєнна техніка. І, власне, от все це буде визначати швидкість нашої перемоги", - резюмувала заступниця міністра оборони.

Раніше Ганна Маляр розповіла про ситуацію на сході та півдні. Там точаться бойові дії і ситуація там вкрай складна.

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