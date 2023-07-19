Від "йти напролом" до "відкусити й утримати": австралійський генерал про нову тактику ЗСУ

За словами Міка Раяна, тактик, яку використовує зараз ЗСУ, розроблена ще під час Першої світової.

ЗСУ під час контрнаступу змінили тактику – вони відмовилися від ідеї швидко прорвати оборону окупантів і перейшли до тактики "відкусити й утримати".

Про це заявив дослідник Центру стратегічних та міжнародних досліджень США, генерал австралійської армії у відставці Мік Раян, передає "Голос Америки".

Тактика, дієва ще від Першої світової

На його думку, така тактика збереже бойові потужності сил.

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"Ця ідея, розроблена ще під час Першої світової війни, полягає в тому, щоб сили захоплювали й утримували невеликі частини ворожої території, а потім знову рухатись вперед при підтримці артилерійських обстрілів. Для цього потрібна велика кількість артилерії", – пояснює Мік Раян.

Експерт визнає, що перші українські контрнаступальні дії в червні 2023 року не досягли очікуваного тактичного прориву. Він також проводить паралелі із Першою світовою війною, згадуючи мінні поля, окопи, опорні пункти та протитанкові рови на сотні кілометрів.

Загроза біля Куп'янська

Аналітик з питань оборони та безпеки професор Майкл Кларк вважає, що український контрнаступ йде добре, але повільно.

Водночас він попереджає, що росіяни, ймовірно, готують великий наступ у напрямку Куп’янська.

За словами Кларка, російські сили збирають чимало військ та техніки на північному напрямку для наступу біля Куп’янська, намагаючись відвернути увагу українців від напрямків, де ЗСУ готувались до контрнаступу.

Дельта Дніпра

Сьогодні, 19 липня, Міністерство оборони Великої Британії прокоментувало боротьбу за острови в дельті Дніпра. Бої на пониззі Дніпра, ймовірно, посилилися від початку липня, вважає британська розвідка.

"Одночасно з інтенсивними бойовими діями на східному березі навколо маленького українського плацдарму біля зруйнованого Антонівського мосту, невеликі підрозділи російських та українських військ також б’ються за острови в дельті Дніпра”, – йдеться у зведенні.

Ситуація на інших напрямках

Також Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки розповідає, що упродовж останнього тижня обидві сторони досягли незначного поступу на різних ділянках.

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"Україна продовжує докладати значних зусиль навколо утримуваного Росією Бахмута. Тут російські сили, ймовірно, нестійкі, але поки що тримаються.

Південніше на Донеччині, особливо в районі Авдіївки, російські війська продовжують спроби локальних штурмів, але без особливого успіху. На півдні Україна продовжує наступати щонайменше на двох напрямках, але навряд чи прорвала основні лінії оборони Росії", – вважають у Міноборони Британії.

Раніше експерт Олексій Гетьман розповів, коли ЗСУ активізують контрнаступ на півдні.

Нагадаємо, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі визнав, що український контрнаступ наразі просуваються повільніше, ніж прогнозували. Але він запевнив, що "до провалу ще далеко".

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