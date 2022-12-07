Від "знищення" України до збереження життя Путіна: експерт пояснив, як змінюються стратегічні цілі Росії у війні

Глобальна мета кремлівського диктатора Володимира Путіна залишається незмінною — знищити незалежну Україну, але на нього чекає провал. Тому вже розуміючи це, верхівка Кремля зараз головною метою бачить збереження своїх життів.

Таку думку в ефірі телеканалу FREEДОМ висловив експерт з питань безпеки Іван Варченко.

Гість ефіру наголосив, що стратегія Російської Федерації, стратегія Путіна просто приречена змінюватися.

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"Кожна стратегія прив’язана до якихось планів, цілей. Цілі Російської Федерації, проголошені ними, вже кілька разів змінювалися лише під час великої війни, не кажучи вже про те, скільки разів від 2014 року. Але стратегічна мета, звісно, у них єдина — знищити Україну просто як суб’єкт, як незалежну державу. І, звісно, ця стратегічна ціль у них залишається дотепер. Але чим далі, тим більше, я думаю, навіть найдурніші з них розуміють, що цієї цілі досягти не вийде, тому доводиться вигадувати якісь інші, якісь квазі-цілі, що дозволяють їм говорити про те, що вони кудись усе ж таки рухаються. І вони приречені, особливо, Путін зі своїм колом наближених, думати вже навіть не про те, щоб завоювати Україну чи вирішити якісь питання тут, десь просунутися до кордонів інших європейських держав, відповідно, поставити маріонетковий уряд в Україні. Вони зараз переходять до іншої мети — збереження життя Путіна, життя та впливу його найближчого оточення", — вважає експерт.

Варченко наголосив, що для того, аби продовжити агонію Путіна, вони готові кидати до м’ясорубки війни проти України сотні тисяч російських громадян.

"Так і далі вони виходитимуть із того, щоб продовжити якось життя Путіна, його вплив, а якщо не Путіна, то це путінське оточення намагатиметься забезпечити собі вплив навіть ціною не лише сотень тисяч росіян чи мільйонів, не лише ціною незалежності Росії або благополуччя російського, але й навіть ціною того, що вони, наприклад, візьмуть і віддадуть Путіна: чи він помре внаслідок “дворцового" перевороту, чи внаслідок якоїсь військової хунти щось із ним трапиться, і вони спробують зіграти абсолютно іншу політику", — каже експерт.

За словами Варченка, Кремль і надалі переходитиме від того, що хоче в Україні, більше до того, що хоче щось зберегти у Росії.

"Звичайно ж, з кожним днем війни в Україні противникові дедалі менше вдається чогось досягти. І вони розуміють, що маховик закручено дуже серйозно. Розуміють, що навіть уже не керують цим потягом без гальм, і цей поїзд злетить, звичайно, до краху всієї російської імперії, російської системи, побудованої Путіним. І навіть за бажання цей поїзд зупинити вони розуміють, будь-яка спроба може призвести до того, що першими голови полетять саме організаторів, ініціаторів цієї великої війни проти України", — резюмував Варченко.

Нагадаємо, Путін і його соратники розробляють план втечі до Венесуели на випадок поразки у війні проти України і держперевороту в РФ.

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