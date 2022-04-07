Від знищеної військової техніки вже розчищено 29 км траси Київ – Чоп

Від знищеної військової техніки вже розчищено 29 км траси Київ – Чоп

У місті Ірпінь прибрано 16 кілометрів вулиць.

У Київській області від знищеної військової техніки вже розчищено ділянку дороги в напрямку Житомирської області - 29 км траси М-06 Київ – Чоп. Саме там тривали запеклі бої.

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Про це повідомляє пресслужба "Укравтодору" в Facebook.

"29 кілометрів траси М-06 Київ – Чоп, котру рашистські загарбники перетворили на цвинтар знищеної техніки, очищено", - йдеться у повідомленні.

Також сказано, що у місті Ірпінь прибрано 16 кілометрів вулиць: вул. Садова – 1,1 км, вул. Соборна – 4,9 км, та вул. Університетська – 10 км. Крім того, триває зведення тимчасової переправи через річку Ірпінь на автошляху Р-30.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 43-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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