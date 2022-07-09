Від ЗСУ не сховаються: на Херсонщині українські військові успішним ударом ліквідували 200 окупантів та знищили їхню техніку

На Херсонщині російські окупанти після атаки ЗСУ передислокувалися, але це їм не допомогло втекти від українських військових.

Українські сили знали, куди росіяни передислокувалися, і завдали удару по окупантах та їхній техніці. Внаслідок точного влучання знищено 200 окупантів, 6 зенітно-ракетних комплексів "Панцир" та реактивну систему залпового вогню "Акація".

Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі одного з телеканалів у суботу, 9 липня.

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За її словами, саме за допомогою реактивних систем залпового вогню та зенітно-ракетних комплексів Росія завдає ударів, зокрема по мирному населенню.

"Ворог не маючи успіху в просуванні на суходолі намагається вдарити туди, де може дістати – це підступні удари РСЗВ та ЗРК", – зазначила Гуменюк.

Начальниця об'єднаного координаційного центру зазначила, що російська армія стягують свої резерви, щоб спробувати протидіяти контрнаступу Збройних Сил України.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, на півдні російські військові намагаються не дозволити ЗСУ просунутися вглиб окупованих територій, а тому відкривають вогонь по позиціях. Також окупанти, боячись втратити раніше займані позиції, зосередили зусилля на їхній обороні.

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