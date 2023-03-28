"Видатковий матеріал": у ЗСУ озвучили шалену кількість збитих російських дронів "Орлан-10"

Ігнат також повідомив про якісне зменшення ворожих літаків завдяки знищенню багатьох сучасних повітряних суден.

Українські військові знищили вже понад 1500 російських безпілотників "Орлан-10", які є найпоширенішими в РФ дронами оперативно-тактичного рівня

Про це речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він зазначив, що загалом безпілотники тактичного рівня та квадрокоптери зараз стали "видатковим матеріалом".

Ігнат також оцінив потенціал повітряних сил Росії. Так, він повідомив, що угруповання літаків ворога, які атакують Україну з кількох десятків аеродромів, кількісно не зменшилося. Водночас російське авіаугруповання зменшилося якісно завдяки знищенню багатьох сучасних літаків. Однак у РФ на сьогодні триває відповідне виробництво.

"Наші пілоти вичавлюють неможливе з радянської техніки, протистоять (окупантам – ред.) … намагаються збивати ракети та "Шахеди", які летять при російських терористичних атаках. Але краще б це робилося з гарного сучасного багатоцільового літака", – зауважив представник Повітряних сил.

Зауважимо, за даними Генштабу ЗСУ на 28 березня, від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники знищили 2235 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня. Так, лише за останню добу вдалося "приземлити" 19 російських дронів.

Нагадаємо, спецпризначенці СБУ Центру спецоперацій "А" знищили зенітно-ракетний комплекс росіян "ТОР-М2" за допомогою дрона-камікадзе. Момент зафіксували на відео.

Втрати ворога на 28 березня: ЗСУ збило 19 ворожих безпілотників

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