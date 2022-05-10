Відбили 12 атак ворога: сили ООС знищили гелікоптер, безпілотники, танки та іншу техніку окупантів

Захисники продовжують боронити Україну в зоні ООС.
Бійці Об'єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках протягом 10 травня.
Як повідомили у штабі ОСС, захисники знищили 12 танків, 4 артилерійські системи, 19 одиниць бойової броньованої техніки, 2 одиниці спеціальної інженерної техніки та 7 автомобілів ворога.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий гелікоптер Мі-24 та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
"Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили чотири атаки. Українські захисники успішно їх відбили та завдали втрат ворогу.
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