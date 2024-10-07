Відбили позиції та бійців з полону: командир роти штурмовиків повідомив про вдалу операцію на Харківщині

На Харківщині третя окрема штурмова бригада відбила у окупантів позиції та звільнила з полону чотирьох українських військових.

Про це повідомив командир 1-ї роти 2-го штурмбату.

За словами бійця, штурмовики атакували противника, ліквідувати ДРГ, а внаслідок цих боїв відбили не лише зайняті ворогом позиції, а й полонених.

"Це військовослужбовці приданих сил, і серед них: кадровий офіцер у званні капітана, сержант і солдати. Наразі вони перебувають у безпеці та отримують медичну допомогу", — розповів командир.

Після стабілізаційних дій ворога було відкинуто, а положення сил бригади на займаній ділянці фронту — відновлено.

Він також повідомив деталі операції. Спершу, за його словами, українські бійці розшукували побратимів "пташкою" і знайшли їх разом з диверсійною групою противника.

"Ми одразу прийняли рішення, що потрібно відправляти групу швидкого реагування. В той час, як противник був зайнятий нами, нашим суміжникам вдалося втікти", — розповів командир роти.

Він також пояснив, що українські бійці, які потрапили в полон, володіли певною інформацією.

"Тим паче серед них був офіцер, командир взводу, який мав більше інформації, ніж звичайний піхотинець. Потрібно було зробити все, щоб ця інформація не потрапила до противника", — пояснив боєць.

В межах цієї операції вдалося не лише звільнити полонених військових, а також покращити своє становище, "зачистити сіру зону", створити там нові позиції і в цілому покращити наше становище саме націй ділянці", додав командир роти 3-ї ОШБр.

Нагадаємо, у Вовчанську, за інформацією ОТУ "Харків", ворог вдається до хитрощів: поповнює поточні втраті та риє тунелі для прихованого переміщення між сусідніми будинками.

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