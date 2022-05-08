Відбили шість атак росіян: сили ООС знищили 20 танків та збили три безпілотники

Захисники продовжують боронити Україну в зоні ООС.

Бійці Об'єднаних сил успішно відбили 6 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках протягом 8 травня.

Як повідомили у штабі ОСС, захисники знищили 20 танків, одну артилерійську систему, 28 одиниць бойової броньованої техніки, один спеціальний броньований автомобіль та 5 одиниць автомобільної техніки росіян, зокрема один паливозаправник.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Також у штабі підбили підсумки тижня:

"За тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 71 ворожу атаку. Знищили 67 танків, 26 артилерійських систем (з них 7 РСЗВ), 110 одиниць бойової броньованої техніки, 5 спеціальних броньованих автомобілів, 4 одиниці спеціальної інженерної та 39 одиниць автомобільної техніки ворога (в тому числі один паливозаправник). Підрозділами ППО збито 2 літаки, один гелікоптер, одну крилату ракету та 33 безпілотні літальні апарати окупантів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на сході ЗСУ відбили чотири атаки ворога та ліквідували 190 окупантів. Також захисники знищили 15 танків окупантів.

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