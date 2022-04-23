Відбили вісім атак ворога: сили ООС знищили дев'ять танків та збили чотири безпілотники

Відбили вісім атак ворога: сили ООС знищили дев'ять танків та збили чотири безпілотники

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора.

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують боронити рідну землю.

Про це йдеться у повідомленні операції об'єднаних сил у Facebook.

Упродовж 22 квітня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили вісім атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності українські воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема, українські захисники знищили дев'ять танків, три артилерійські системи, 18 одиниць броньованої техніки, одну бойову броньовану машину, 13 одиниць автомобільної техніки і один паливозаправник.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

"Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора! Разом до перемоги!", - йдеться у повідомленні.

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