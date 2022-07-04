Відбирав їжу у місцевих та підгодовував окупантів: співробітника державної охорони судитимуть за зраду

Обвинувачений порушив військову присягу та перейшов на бік ворога.

Співробітник охорони Служби Департаменту охорони об’єктів УДО перейшов на бік ворога та порушив військову присягу.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, обвинувачений, будучи військовослужбовцем та працівником правоохоронного органу, 24 лютого 2022 року не з’явився на службу без поважних причин в умовах воєнного стану.

"До 31 березня 2022 року він перебував за місцем свого постійного проживання на тимчасово окупованій території у с. Нова Басань Чернігівської області. Він виконував накази командирів військовослужбовців РФ та надавав їм безпосередню допомогу. Поселив їх у своєму помешканні та готував для них їжу, разом з окупантами відбирав продукти харчування та інше майно у місцевих мешканців, брав участь у заволодінні товарами з місцевого магазину, зi зброєю здійснював патрулювання території", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування закінчено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно співробітника охорони Служби Департаменту охорони об’єктів УДО України за фактами самовільного залишення місця служби та державної зради (ч. 5 ст. 407, ч. 2 ст. 111 КК України).

Нагадаємо, СБУ затримала місцевого зрадника, який збирав розвіддані для ракетного обстрілу Одеської області.

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