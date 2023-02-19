"Часткова зміна риторики": польські експерти розсекретили, що говоритиме Путін у виступі 21 лютого

Путін може зосередитися на своїй традиційній пропаганді, каже експерт у галузі дезінформації.

Підготовка Росії до річниці її повномасштабного нападу на Україну триває повним ходом - там задумали прославити ці "особливі дні" для диктатора Володимира Путіна. Сам же диктатор виступить із промовою 21 лютого.

Детально про заходи у Росії до 24 лютого розповіли польські експерти, пише Wirtualna Polska.

Експерти звернули увагу, що виступ Володимира Путіна відбудеться лише за три дні до річниці початку повномасштабної війни проти України. Опівдні він має виступити з промовою у Федеральних Зборах, тобто у Державній Думі та Раді Федерації. Його виступ транслюватиметься трьома російськими пропагандистськими телеканалами.

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Аналітикиня PISM Ганна-Марія Дайнер наголошує, що в промові Володимира Путіна "ми почуємо те, що чули раніше".

"Можливо, з наголосом на більше об'єднання Російської держави. І наголошуючи, що Росія перебуває у стані війни в Україні з країнами Заходу та НАТО, які, по суті, якщо дивитися на російський наратив, оголосили війну Росії", - оцінює Дайнер.

За її словами, вона очікує вкотре посилань до "Великої Вітчизняної війни". Більше того, за її словами, Путін захоче показати публіці, що з Росією все гаразд — в економічному, військовому плані. Можливо, будуть оголошення, пов'язані із соціальною сферою, припускає Дайнер.

Доктор Міхал Марек, автор монографії "Операція Україна" та експерт у галузі дезінформації, наголошує, що російська сторона вже давно проводить низку заходів, щоб "стимулювати громадську підтримку війни". На його думку, під час цього виступу Путін буде частіше вживати слово "війна", яке стосуватиметься провідного пропагандистського наративу, щоб стимулювати ще більшу підтримку війни росіянами.

"Можна очікувати, що мова йтиме про проблему т.зв. "спецоперації. Не виключено, що відбудеться часткова зміна риторики, що призведе до більш частого використання терміну "війна" у висловлюваннях Путіна", - оцінює Міхал Марек.

Крім того, експерт у галузі дезінформації припускає, що Путін може зосередитися на своїй традиційній пропаганді, що Росія "нібито захищається від нападу Заходу".

Марек також вказав, що 21 лютого до заходів у РФ будуть залучені школі, адже російський держапарат дедалі частіше використовує молодь та дітей для суто пропагандистської діяльності.

"Діти (російські. - Ред.) готові не лише вбивати українців, а й лінчувати тих, хто виступає проти політики Кремля", - додає доктор Міхал Марек.

За його словами, це не перший випадок залучення дітей до пропагандистської діяльності. За бажанням Володимира Путіна, у російських школах проводяться пропагандистські уроки, спрямовані на "підвищення рівня патріотизму у дітей та прищеплення їм почуття правоти захисту Росії". Як розповів Марек, на уроки до російських школярів навіть приїздив офіцер, який показував студентам жорстокі сцени страт і, таким чином, "навчав" дисципліни.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії вважає, що Путін під час виступу може зачепити тему виплат мобілізованим та їхнім сім’ям.

Політичний експерт Максим Джигун припускає, що незадовго до річниці повномасштабного вторгнення до України господар Кремля, очевидно, вбиватиме в голову росіянам ідею про те, що невдовзі в їхній країні все буде добре, але потрібно трохи почекати. Якихось радикальніших заяв від Путіна, на його думку, очікувати не варто.

В ISW сумніваються, що Путін оголошуватиме заходи щодо подальшої ескалації війни в Україні у своєму запланованому зверненні 21 лютого.

ТСН.ua зібрав ключові прогнози та думки аналітиків щодо "сюрпризів", які Путін може готувати Україні на 24 лютого.

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