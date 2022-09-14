Відбулися спеціальні тренування на випадок виникнення надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС

У Запорізькій області рятувальники розгорнули пункти проведення дозиметричного контролю та санітарної обробки евакуйованого населення, а також електропотягу, який прибув із зони забруднення.

Навчання на випадок виникнення надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС відбулися на залізничній станції.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ба більше, на території станції були встановлені намети проміжного пункту, де громадяни зможуть переодягнутися у чисті речі, зареєструватися, отримати медичну допомогу, харчові набори й пройти до евакуаційних автобусів", - зазначив він.

Подібні навчання проводити обов’язково потрібно, тому що служби мають відточити свої навички до автоматизму. Всі мають бути готовими до надзвичайної ситуації.

"Терористичні дії ворога можуть призвести до катастрофічних наслідків", - додав Старух.

Нагадаємо, мешканців Оріхова закликали евакуюватися через активні бойові дії.

Читайте також: