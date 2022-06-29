"Там було багато трупів": СБУ допитала російського моряка, який брав участь у порятунку "Москви" (відео)

"Там було багато трупів": СБУ допитала російського моряка, який брав участь у порятунку "Москви" (відео)

Росіянин розповів, що порятунок крейсера "Москва" відбувався "дуже печально", було багато трупів. А після повернення військових поставили перед вибором.

Служба безпеки України допитала російського моряка, який брав участь у порятунку крейсера "Москва", а потім перейшов у піхоту.

Відео допиту опублікували на сторінці СБУ.

За словами окупанта, корабель втратили і не змогли відбуксирувати. На ньому було багато трупів, а спасіння відбувалося "дуже печально".

"Був безпосереднім учасником спецоперації з порятунку корабля, крейсера "Москва". Там було... ну багато трупів, і в основному спасіння відбувалося дуже печально. Тобто ми корабль втратили, він потонув, ми не змогли його відбуксувати", - сказав він.

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Росіянин розповів, що після повернення зі "спасіння Москви" військовим дали два вибори: йти далі в море або до піхоти.

"Я надивився того, що було на "Москві" і не хотів далі бачити... що ти посеред моря вмираєш. Це дуже страшно, і я відмовився. Я написав рапорт про те, що я згоден на спецоперацію в Україні", - пояснив полонений.

Військового, за його словами, відправили у розвідку на БТРах у складі 30 осіб. Однак майже всі загинули.

"Ми потрапили під мінометний обстріл, ми втрьох залишилися. Я валявся, стікав кров'ю, у мене була поранена рука. Командири сказали залишити поранених, інакше з ними не зможемо втікти", - розповів росіянин.

Він пожалівся, що в Росії його навіть не навчили накладати джгут. Допомогу російському військовому надали українські захисники.

"Тут воювати нічого... Ми нічого не звільняємо, ми захоплюємо. До мене особисто підходили діти, просили поїсти, попити, бо в них нічого немає. У них розбомблені магазини, будинки. Страшна війна, ходити туди краще не варто", - підсумував окупант.

СБУ допитала російського моряка, який після невдалого порятунку крейсера «Москва» перейшов у піхоту



Окупант брав участь у спробі порятунку флагмана Чорноморського флоту рф у квітні, і йому не сподобалася ідея померти в морі.



➡️ https://t.co/ZerOy6InDn pic.twitter.com/1pqbvcBfD9 — СБ України (@ServiceSsu) June 29, 2022

Нагадаємо, Росія приховує загибель членів екіпажу затопленої "Москви" і погрожує їхнім рідним за спроби розповісти правду.

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