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"Відбувається геноцид": голова РДА розповів про злочини окупантів в Ізюмському районі Харківщини

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"Відбувається геноцид": голова РДА розповів про злочини окупантів в Ізюмському районі Харківщини

Наслідки обстрілу РФ / Фото: Національна поліція у Харківській області

Жителі Барвінкового Харківської області після кількамісячної евакуації повертаються додому. Однак перебувати в місті досі небезпечно.

Дві третини Ізюмського району нині окуповані Росією. Під контролем української армії залишаються Барвінківська, Донецька та частина Балаклійської громад, по яких проходить лінія фронту.

Про це повідомив голова Ізюмської районної адміністрації Степан Масельський в ефірі телемарафону.

Він розповів, що на окупованих територіях жителі обмежені у продуктах, відсутнє медичне забезпечення. У людей немає роботи і зарплат. 

"Відбувається геноцид. Людей не випускають, обмежують переміщення по містах Ізюм, Балаклія, Савинці. Глушиться телефонний зв'язок", — говорить Масельський.

Щодо Барвінкового, то він не радить повертатися туди, оскільки місто все ще потерпає від обстрілів РФ.

"Після евакуації людей з міста Барвінкове минуло понад два місяці, і люди починають повертатися. Хоча місто періодично, через два-три дні, піддається обстрілам. Ми попереджаємо їх (жителів), що це небезпечно. Але люди хочуть додому", - сказав Масельський.

Посадовець зауважив, що тактика російської армії — знищити всі населені пункти.

"Все спалити, розбомбити і лише таким чином отримати якусь перевагу. Але й це вже не працює, тому що є позиції, намір не відступати", - додав Масельський.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу окупантами навчального закладу у Харкові загинув сторож.

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