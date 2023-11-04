Відбувається перегрупування: Сирський – про дії ворога на Куп'янському напрямку

За останній тиждень на Куп'янському напрямку втрати окупантів сягнули в особовому складі 583 осіб, із них убитими - 220, пораненими - 358, п'ятеро загарбників захоплено у полон.

На ділянці Ягідне - Куп'янськ-Вузловий російські загарбники зазнали значних втрат, зупинили активні дії і наразі проводять перегрупування для відновлення свого наступу.

Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За даними Сирського, ситуація на Східному напрямку залишається складною, ворог не полишає спроб знайти слабкі місця в нашій обороні. Зокрема, на Куп'янському напрямку противник здійснює постійні атаки штурмовими загонами, намагаючись витіснити українські війська із зайнятих позицій.

"Силами шостої загальновійськової та першої танкової армій противник продовжує вести наступальні дії в районі Куп'янського лісу, Першотравневого та Орлянського. Нарощує зусилля із захоплення панівних висот, оволодіння Синьківки та створення сприятливих умов для захоплення Куп'янська", - зазначив генерал-полковник.

Крім того, противник здійснює штурмові дії на цьому напрямку із застосуванням штурмових загонів "Шторм "V" і "Шторм "Z" та поповнює втрати своїх військових частин особовим складом, який пройшов підготовку на полігонах у РФ.

"Південніше, на напрямку Ягідне - Куп'янськ-Вузловий противник зазнав значних втрат і зупинив активні дії. Нині на цій ділянці ворог проводить перегрупування для відновлення свого наступу. Накопичує резерви та концентрує артилерійські групи. Не припиняє інтенсивних артилерійських обстрілів", - заявив Сирський.

Генерал-полковник поінформував, що за останній тиждень на Куп'янському напрямку втрати окупантів сягнули в особовому складі 583 осіб, із них убитими - 220, пораненими - 358, 5 військовослужбовців противника захоплено в полон. Також за цей самий період на цьому напрямку противник втратив 46 одиниць техніки, з них 15 танків і 25 бойових броньованих машин.

Командувач наголосив, що оперативна обстановка дуже динамічна і потребує постійного контролю та прийняття рішень. За його словами, протягом двох днів він провів роботу в бригадах, які тримають оборону на цьому напрямку.

"Незважаючи на шалений тиск ворога, наші підрозділи мужньо утримують позиції. Ворогу завдано суттєвих втрат в особовому складі та техніці", - зазначив Сирський.

Генерал-полковник наголосив, що визначення задумів ворога та упередження його дій є одним із головних завдань, і повідомив, що було ухвалено низку важливих рішень для підвищення стійкості оборони.

"На місцях заслухав командирів бригад і командирів угруповань щодо стану справ. Після цього ми з командирами розробили кілька варіантів подальших дій і визначили порядок застосування наших сил і засобів. Було ухвалено низку важливих рішень, спрямованих на підвищення стійкості нашої оборони", - повідомив Сирський.

Нагадаємо, окупанти на Куп'янському напрямку застосували проти ЗСУ хімічну зброю.

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