"Відбувається певне перегрупування": у ЗСУ оцінили можливий новий наступ РФ

Російські окупанти не відмовилися від своїх наступальних планів, однак наразі на фронті спостерігається певне перегрупування.

Про це в етері марафону повідомив очільник Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"Щодо того, що росіяни готуються до нового наступу - вони ще не закінчили наступальні дії, що зараз є. Наразі відбувається певне перегрупування. Можливо, це якась зупинка. Вона не з причини того, що в росіян змінилися плани чи задуми. Воно пов'язано більше з технологічними питаннями, не технічними - якісь внутрішні доукомплектування, перегрупування, заповнення складів у межах лінії фронту чи тилових, бо робота, яку проводять наші бійці з тилами ворога, значна і не менш важлива, ніж знищувати їх безпосередньо по лінії фронту. Чи будуть вони готуватися - важливіше говорити про те, чи будемо ми готові за місяць-два-три, щоб не дати їм здійснити свої задуми", - сказав він.

Він також зазначив, що реальний стан справ у Росії щодо будь-яких їхніх задумів і нового наступу може залежати від багатьох внутрішньоросійських чинників.

"Це небажання служити. Будемо бачити, як відбуватиметься процес знищення нафтопереробних станцій в Росії - якщо воно не напряму впливає на лінію фронту, зменшення чи збільшення боїв, то впливає на бюджетну складову Росії. Тут багато моментів. Можна буде оцінювати ситуацію після того, як Путін себе переобере", - додав Тимочко.

Раніше аналітики повідомили, що російські військові, найімовірніше, продовжать спроби локальних атак, щоб утримати ініціативу на всій лінії фронту. Експерти заявили, що ЗС РФ продовжать використовувати ті переваги, які надає їм наявність ініціативи на полі бою. Командування окупантів хоче здійснити динамічну переоцінку своїх наступальних зусиль навесні та влітку.

У ISW також зазначили, що ЗС РФ можуть спробувати зберегти темп своїх наступальних операцій, незважаючи на втрати. Росіяни хочуть скористатися нестачею української техніки до того, як прибуде обіцяна західна безпекова допомога.

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