"Відбувається щось велике": аналітик зі США пояснив інформаційну тишу навколо контрнаступу на Херсонщині

Американський професор припускає, що протягом наступних 48-72 годин Генеральний штаб може розповісти хороші новини з фронту.

Аналітик американського оборонного відомства, професор Майкл Кларк вважає, що інформаційна тиша, яка спостерігається останнім часом навколо контрнаступу ЗСУ на півдні, може означати, що "відбувається щось велике".

Таку думку американський професор висловив для Sky News.

"Українці провели повне блокування новин щодо того, що відбувається в Херсонській області, тому що росіяни утримують лінію між Снігурівкою та Миловим. Коли в українців блокують новини, це означає, що щось відбувається. Вони завжди так робили раніше, коли йшов великий наступ.

Він припускає, що протягом наступних 48-72 годин Генеральний штаб може розповісти хороші новини з фронту. За його словами, ймовірно, йтиметься про зсув лінії фронту до Милового і Снігурівки.

"Зараз, напевно, відбувається щось велике. Це може не вдатися, може не спрацювати, але в минулому це спрацювало. Чекаю ще на цікаву інформацію – припускаю, на цій лінії фронту між Миловим і Снігурівкою", - пояснив він.

Що відбувається на Херсонщині

Ситуація в тимчасово окупованому Херсоні загострюється. Новий командувач російської армії генерал Сергій Суровікін визнав, що ситуація під Херсоном є "непростою". Мабуть, окупанти готуються до "жесту доброї волі". "Сирійський м'ясник" визнав можливість ухвалення "непростих рішень".

Тим часом російсько-окупаційна "влада" Херсонщини оголосила про переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра. Причина - так звана небезпека затоплення правого берега Дніпра. Під евакуацію потрапляють місцеві жителі Бериславського, Білозерського, Снігурівського та Олександрівського районів.