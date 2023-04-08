Відбувається зміна етнічного складу нації: в Інституті демографії попередили про загрозу

Через початок повномасштабної війни Росії, яка спричинила примусове вивезення українців до РФ та виїзд громадян за кордон, в Україні відбувається зміна етнічного складу нації. Продовження скорочення кількості населення призведе до втрати Україною свого впливу в Європі та зміни етнічного складу нації.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Олександр Гладун.

Станом на зараз в Україні проживає від 28 до 34 млн людей. Таку розбіжність пояснюють відсутністю точних даних.

Україна, як найбільша країна Європи має заповнювати свої території українцям, бо в протилежному разі її заповнять інші національності.

"Якщо ми будемо скорочуватись, то ці території будуть заповнювати інші люди і ми нічого не зможемо з цим зробити… Ми будемо мати зміну етнічного, соціального складу", - пояснив Гладун.

Експерт також зазначив що дані українських прикордонників вдвічі менші ніж дані ООН щодо українців, які мають тимчасовий захист в Європі. Також достеменно невідома цифра українців, які перебувають в Росії.

"Мова йде про чисельність 2,9 мільйона людей. Як на мене, це дуже багато… Ми не знаємо кого росіяни включають у це число, тому ідуть великі розбіжності в оцінках", - сказав він.

Нагадаємо, Росія на порозі демографічної катастрофи – в країні-агресорці масово зникли молоді чоловіки.

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