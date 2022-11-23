Відбувся черговий обмін полоненими: Україна повернула додому одного цивільного і 35 військових (відео)

Відбувся черговий обмін полоненими. Україна повернула додому 36 людей - одного цивільного і 35 військових.

Про це повідомив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Серед звільнених - хлопці, які захищали Маріуполь, були на "Азовсталі", а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення. Загалом вдалося звільнити 22 нацгвардійців, 8 прикордонників, 4 бійців ВМС, одного хлопця із ЗСУ. У звільненого цивільного, на жаль, була ампутована нога.

"Нам вдається повертати додому тих, хто провів у полоні 8 місяців війни. У місті Славутич є бігборд, на якому написано, що захисників ЧАЕС чекають вдома. Вони повертаються - і не тільки вони", - наголосив Єрмак.

Нагадаємо, що попередній обмін був 3 листопада. Тоді Україні вдалося звільнити 107 воїнів, з них - 74 захисники "Азовсталі".

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна звільнила з полону понад тисячу осіб. 26 жовтня Україна та Росія провели обмін військовополоненими - додому повернулось 10 воїнів. Серед них є один офіцер та 9 рядових і сержантів. 13 жовтня відбувся черговий обмін військовополоненими, завдяки якому повернулися 20 українських військових. Серед них є ті, кого утримували в полоні в окупованій Оленівці.

11 жовтня відбувся черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити з російського полону 32 українських воїнів та повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки.

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