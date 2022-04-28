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Відбувся черговий обмін полоненими: звільнили 45 українців

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Відбувся черговий обмін полоненими: звільнили 45 українців

Урядовий портал

Сьогодні, 28 квітня, з російського полону звільнили 45 українців.

Йдеться про 13 офіцерів та 20 солдатів (з яких 5 поранених).

Про це розповіла очільниця Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Сьогодні звільнили з російського полону 45 наших людей. 13 офіцерів та 20 солдатів (з яких 5 поранених). Також повертаємо додому 12 наших цивільних", - повідомила Верещук.

Скільки віддали натомість росіян, міністерка не уточнила.

Варто зазначити, що це вже сьомий обмін. Попередній обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 21 квітня. Тоді додому вдалося повернути 19 людей: 10 військових і 9 цивільних.

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