Відбувся черговий обмін полоненими: звільнили 45 українців

Сьогодні, 28 квітня, з російського полону звільнили 45 українців.

Йдеться про 13 офіцерів та 20 солдатів (з яких 5 поранених).

Про це розповіла очільниця Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Сьогодні звільнили з російського полону 45 наших людей. 13 офіцерів та 20 солдатів (з яких 5 поранених). Також повертаємо додому 12 наших цивільних", - повідомила Верещук.

Скільки віддали натомість росіян, міністерка не уточнила.

Варто зазначити, що це вже сьомий обмін. Попередній обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 21 квітня. Тоді додому вдалося повернути 19 людей: 10 військових і 9 цивільних.

19 квітня, між Україною та Росією відбувся п'ятий обмін полоненими. Додому повернулися 76 українців .

полоненими. . 14 квітня за наказом президента України Володимира Зеленського відбувся четвертий обмін військовополоненими з Росією. До України тоді повернулися 30 громадян.

з Росією. Третій обмін полоненими відбувся 9 квітня. Звільнили всього 26 наших людей , серед них військові та цивільні.

відбувся 9 квітня. , серед них військові та цивільні. 1 квітня відбувся другий масштабний обмін полоненими між українською та російською сторонами. Додому повернулися 86 українських військових , серед яких - 15 жінок.

між українською та російською сторонами. Додому , серед яких - 15 жінок. Перший повноцінний обмін військовополонених України та Росії відбувся 24 березня. Тоді додому повернулися 10 українських захисників, а до РФ – 10 її військових.