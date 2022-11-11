Відбувся черговий обмін: з російського полону повернулося 45 воїнів ЗСУ (фото, відео)

Також вдалося повернути два тіла загиблих захисників.
Україна повернула з російського полону ще 45 військовослужбовців Збройних сил.
Про це 11 листопада у Telegram повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Продовжуємо повертати своїх полонених. Відбувся черговий обмін - вдалося звільнити 45 воїнів ЗСУ", - написав він.
Єрмак зазначив, що серед звільнених солдати та сержанти, які у боях захищали нашу державу.
Водночас у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що серед тих, хто повернувся додому, – представники 58-ої окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського, 53-ої окремої механізованої бригади, 30-ої окремої механізованої бригади, 10-го окремого мотопіхотного батальйону "Полісся", 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр", 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади, 43-ої окремої артилерійської бригади, 1-ої окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна.
У результаті обміну повертаються переважно стрільці, бойові медики, водії та санітари. Найстаршому зі звільнених - 56 років, наймолодшому влітку виповнилося 22. Також цього разу на рідну землю вдалося повернути тіла двох захисників України.
Нагадаємо, що 3 листопада в рамках обміну вдалося звільнити 107 українських бійців.
До слова, станом на 27 жовтня Україна від початку повномасштабного вторгнення РФ здійснила 28 обмінів та звільнила з полону 978 осіб, серед який 99 - цивільних.
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