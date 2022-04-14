Також було звільнено цивільних.
У четвер, 14 квітня, за наказом президента України Володимира Зеленського відбувся четвертий обмін військовополоненими з Росією. До України повертаються 30 громадян
Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
"Обміняно 5 офіцерів та 17 військовослужбовців рядового складу. Також звільнено 8 цивільних, включаючи 1 жінку", - зазначила Верещук.
Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники чинять військові злочини та викрадають людей.
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