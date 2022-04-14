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Відбувся четвертий обмін військовополоненими з Росією: до України повертаються 30 громадян

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Відбувся четвертий обмін військовополоненими з Росією: до України повертаються 30 громадян

Також було звільнено цивільних.

У четвер, 14 квітня, за наказом президента України Володимира Зеленського відбувся четвертий обмін військовополоненими з Росією. До України повертаються 30 громадян

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Обміняно 5 офіцерів та 17 військовослужбовців рядового складу. Також звільнено 8 цивільних, включаючи 1 жінку", - зазначила Верещук.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники чинять військові злочини та викрадають людей.

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