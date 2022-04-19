Відбувся п'ятий обмін полоненими з Росією: додому повертаються 76 українців

У вівторок, 19 квітня, між Україною та Росією відбувся п’ятий обмін полоненими. Додому повертаються 76 українців.

Про це повідомила віце-прем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Сьогодні ми обміняли 60 військовослужбовців, з них 10 офіцерів. Також додому повертаються 16 цивільних осіб", - написала вона у Telegram.

Всього від початку повномасштабної війни Росії проти України з полону звільнили 228 українців.

14 квітня за наказом президента України Володимира Зеленського відбувся четвертий обмін військовополоненими з Росією. До України тоді повернулися 30 громадян.

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Третій обмін полоненими відбувся 9 квітня. Звільнили всього 26 наших людей, серед них військові та цивільні.

1 квітня відбувся другий масштабний обмін полоненими між українською та російською сторонами. Додому повернулося 86 українських військових, серед яких - 15 жінок.

Перший повноцінний обмін військовополонених України та Росії відбувся 24 березня. Тоді додому повернулися 10 українських захисників, а до РФ – 10 її військових.

Про росіянина, який воює за Україну в полку "Азов", потрапив у полон та зміг втекти

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