Відбувся похорон восьмирічного Кирилка, який втік з окупованого Херсона, але загинув у Вінниці

В останню путь 18 липня проводжали 8-річного Кирилка. Хлопчик із родиною тікав з окупованого Херсона. Загинув у мирній Вінниці.

Напередодні поховали 4-річну Лізу і 7-літнього Максимка. Та ще чотирьох дорослих. Загалом ракети, які росіяни 14-го липня випустили по вінницькому середмістю, вбили 24-ри людини. Іще троє поранених зараз у критичному стані.

Про це 18 липня йдеться в сюжеті Валерія Кузнецова в ТСН.

Російська ракета розівалась поруч із машиною, в якій хлопчик сидів з дідусем та дядьком . Дорослі в реанімації, їх викинуло вибуховою хвилею.

Хлопчика опізнали Кирилка за зразками днк.

"Оберемки квітів, м’які іграшки, та прокльони рашистам. Так у центральному соборі міста прощалися із 4 річною Лізою", - повідомив кореспондент.

Ліза виїхала з Києва на початку весни через обстріли. Того дня ішла на заняття до логопеда. Кадри, які зняла її мама за кільках хвилин до удару ракет, облетіли весь світ.

Мама Лізи - 33 річна Ірина у реанімації. Її вдалося стабілізувати.

У критичному стані і 8-річний Роман. Хлопця гелікоптером доправили до львівського опікового центру. Його мама баяністка Галина Олексів загинула на місці вибуху.

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