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"Відбувся ядерний тероризм": Плачков заявив, що атака на Запорізьку АЕС підняла на ноги президентів держав

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"Відбувся ядерний тероризм": Плачков заявив, що атака на Запорізьку АЕС підняла на ноги президентів держав

Цивілізовані атомники мають тиснути на країну-агресорку, каже Плачков.

Запорізьку АЕС в ніч проти 4 березня обстріляли російські війська, які вторглися до України 24 лютого. Напад на АЕС сколихнув не лише Україну, а й увесь світ, зокрема і президентів багатьох країн.

Про це заявив ексголова Держінспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков в ефірі 24 каналу. 

За його словами, такого інциденту не було в жодній країні світу. Він зауважив, що гратися в ядерну енергетику озброєним людям – це маразм і божевілля.

"Цивілізовані атомники мають тиснути на країну-агресорку, адже відбувся ядерний тероризм. Сьогодні зранку підняли на ноги президентів і керівників провідних держав, які також використовували ядерну енергію", – наголосив він.

Крім того, колишній голова Держінспекції ядерного регулювання зауважив, що міцність енергоблоку розрахована лише на потрапляння цивільного літака.

"Атомна електростанція не проєктується для воєнних дій. Проєктно витримує, але не винищувач чи гелікоптер", – додав він.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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