"Відбувся ядерний тероризм": Плачков заявив, що атака на Запорізьку АЕС підняла на ноги президентів держав

"Відбувся ядерний тероризм": Плачков заявив, що атака на Запорізьку АЕС підняла на ноги президентів держав

Цивілізовані атомники мають тиснути на країну-агресорку, каже Плачков.

Запорізьку АЕС в ніч проти 4 березня обстріляли російські війська, які вторглися до України 24 лютого. Напад на АЕС сколихнув не лише Україну, а й увесь світ, зокрема і президентів багатьох країн.

Про це заявив ексголова Держінспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков в ефірі 24 каналу.

За його словами, такого інциденту не було в жодній країні світу. Він зауважив, що гратися в ядерну енергетику озброєним людям – це маразм і божевілля.

"Цивілізовані атомники мають тиснути на країну-агресорку, адже відбувся ядерний тероризм. Сьогодні зранку підняли на ноги президентів і керівників провідних держав, які також використовували ядерну енергію", – наголосив він.

Крім того, колишній голова Держінспекції ядерного регулювання зауважив, що міцність енергоблоку розрахована лише на потрапляння цивільного літака.

"Атомна електростанція не проєктується для воєнних дій. Проєктно витримує, але не винищувач чи гелікоптер", – додав він.