"Відчайдушне прохання Путіна": експерт пояснив заяву Лукашенка про припинення війни в Україні

Нещодавня заява самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до Росії та України оголосити "повне перемир’я" й почати переговори можна розглядати, як прохання президента РФ Володимира Путіна "про пощаду". Лукашенко ретранслював меседжі Путіна.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів російський публіцист і політолог Андрій Піонтковський.

"Запам’ятайте, 31 березня 2023 року — це дуже важливий день. Військовий злочинець уперше запросив про пощаду. А як інакше інтерпретувати ось цей дивовижний пасаж у тексті, озвучений Лукашенком? "Солдати обох сторін не розуміють, за що вони воюють". Як це не розуміють, за що воюють? А як же, де ж демілітаризація? Що солдат Путіна теж не розуміє, за що він воює? Це дуже важливий поворотний пункт", – зауважив екмперт..

На думку Піонтковського, у Вашингтоні заяву Олександра Лукашенка сприймають як відчайдушне прохання Путіна про перемир’я.

"Він відчайдушно просить перемир’я. І ось уже це вже по суті, це вже перші начерки промови про капітуляцію", – сказав політолог.

Нагадаємо, 31 березня білоруський диктатор Олександр Лукашенко закликав зупинити війну в Україні. Він запропонував оголосити перемир'я "без права переміщення, перегрупування військ, без права перекидання зброї, боєприпасів, живої сили та техніки".

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор обговорить з Лукашенком його пропозицію припинити бої в Україні.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Україна має право переміщувати на своїй території війська так, як вважає за потрібне.

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